В Лунинце открыли новый больничный корпус

Здесь разместились хирургическое, акушерско-гинекологическое отделения, а так же операционный и реанимационный блоки.

Это раньше жителям 25-тысячного города приходилось ездить за качественной медицинской помощью в Пинск или Барановичи. Сейчас в Лунинецкой больнице готовы оперировать самых тяжелых пациентов. Новый корпус по достоинству оценили и медики, и больные.

Время, когда врачам приходилось краснеть перед пациентами, закончилось — таков диагноз хирурга с 20-летним стажем Ивана Новасадова. Переоснащение отделения позволило вдвое увеличить прием пациентов и проводить целый комплекс операций.

Иван Новасадов, заведующий хирургическим отделением Лунинецкой центральной районной больницы:

То, что раньше было доступно только областным городам, с этого года доступно и жителям нашего района. Мы разгрузим Пинскую больницу, и нашим больным не надо будет ездить за 60 км и больше за оперативным лечением.

Новоселье сегодня празднуют и акушеры. Вместо нескольких палат, в хирургическом отделении теперь целый этаж с комфортными помещениями и новым оборудованием. Его получили буквально вчера, но уже сегодня на него возлагают большие надежды. Теперь здесь смогут оказывать помощь недоношенным новорожденным и детям с патологиями.

Список новых объектов здравоохранения Лунинца пока не полный. В планах — открытие еще одного корпуса и отделения гемодиализа.

Игорь Лосицкий, начальник управления здравоохранения Брестского облисполкома:

Мы придем к этому во всех районных центрах, все больничные учреждения мы будем подтягивать до уровня города. Хотя сейчас уже можно сказать, что некоторые больницы имеют больше возможностей, чем больницы города.

При реконструкции и строительстве новых больниц закупается только современное оборудование. Это улучшает не только качество, но и доступность медицинской помощи.