В лучших традициях и без стереотипов

Минчане все чаще обращаются к психотерапевтам. Эскулапам души больше доверяют, да и помощь эта стала доступнее. Отечественная психиатрия сохранила лучшие традиции и уже избавилась от приписываемых ей стереотипов.

Бытует мнение, что психические заболевания практически не излечимы. Отечественные медики опровергают это . На самом деле душевные недуги поддаются лечению не хуже телесных. С другой стороны во всем мире отмечается рост психических и поведенческих расстройств. Отечественная психиатрия сохранила лучшие традиции и уже избавилась от приписываемых ей стереотипов. Принудительная госпитализация - явление редкое. Сделано оно для тех, кто представляет опасность и себя самого и для общества. На учете в городском психоневрологическом диспансере 34 тысячи человек. Причем если пациент не желает числиться в картотеке диспансера - ему идут на встречу.

Каждый год столичные медики выявляют более 11 тысяч человек у которых впервые в жизни отмечаются психические и поведенческие расстройства. В Минске к эскулапам души обращаются чаще - эта помощь в столице доступнее, чем в регионах.

Работу в психиатрии вряд ли назовешь престижной - труд этот неблагодарный. Поэтому даже в мегаполисе отмечается дефицит квалифицированных кадров.