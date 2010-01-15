В конце января – начале февраля медики прогнозируют вторую волну гриппа

В 2009 году в Беларуси было зарегистрировано два подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом: с января по март, и с октября по ноябрь.

Кому таблетку от головы, кому – от температуры. Простуда лишила Надежду не только голоса, но и надежды, что «само пройдет»

Все ещё помнят небывалый ажиотаж на лекарства в конце осени. Сегодня такое, в принципе, исключено. 20-дневный запас лекарств от гриппа и простуды для любого кошелька. При повышенном спросе здесь увеличат и предложения, такой уговор с поставщиками.

Татьяна Кондратюк, заведующая аптекой:

Около 200 упаковок оксолиновой мазиу нас есть, в понедельник мы получим ещё. Резкого увеличения спроса на противовирусные препараты мы не ощутили В наличии в аптеке есть всё.

Каждый десятый житель страны в настоящий момент привит от сезонного вируса. Более миллиона жителей Беларуси в этом году получили бесплатный «щит здоровья». Около 10 миллионов долларов государство вложило в противовирусную кампанию.

Валентина Качан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, главный санитарный врач Беларуси:

Самое главное, чтобы у нас в полном объёме были медицинские препараты и чтобы мы могли в полном объёме обеспечить оказание медицинской помощи. А сейчас у нас этих проблем нет.

Симптомы простуды и переохлаждений фиксируют медики. Несмотря на прогнозы синоптиков и эпидемиологов в коридорах поликлиники – полный штиль.

Инна Кисель, заместитель главного врача УЗ «22-я городская поликлиника» Минска:

Заболеваемость ОРВИ и гриппом остается на прежнем уровне — 25-30 человек в день.

Перед возможной эпидемией врачи советуют повышать иммунитет и избегать многолюдных мест. Но лучшая профилактика — это поход в случае болезни к врачу, а не на службу. Боль в горле, кашель и заложенность носа — тогда лучше остаться дома, а не идти на работу, Руководство вряд ли оценит ваш героизм, а вот коллеги наверняка поблагодарят вас за заботу.

Позаботиться о здоровье и «ускользнуть» от недуга – что может быть проще. Активный отдых – в качестве профилактики.

Каждый третий человек ежегодно болеет гриппом. Причём, это единственная на планете инфекция, которая вызывает эпидемии и периодические пандемии. В настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране не беспокоит ни медиков, ни работодателей.