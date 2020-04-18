В клиниках Беларуси остаются 3282 человека с коронавирусом. После лечения выписаны 458 пациентов

Новости Беларуси. В Беларуси уже проведено более 92,7 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. Для этого задействованы 25 лабораторий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси уже проведено более 92,7 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. Для этого задействованы 25 лабораторий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также известно, что на данный момент в клиниках страны остаются 3282 человека с COVID-19. После лечения выписаны 458 пациентов. В отношении 510 проводится уточняющая диагностика. Часть людей находится на амбулаторном лечении.
Белорусские медики призывают провести большие выходные дома
Умерли 45 пациентов с хроническими заболеваниями и выявленной коронавирусной инфекцией.