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В Китае дети, страдающие сердечными заболеваниями, получили надежду на полное выздоровление

17 ноября 2006 14:42
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Израильская благотворительная организация <Спасем сердце ребенка> предоставила помощь ведущих хирургов страны. На основе современных медицинских технологий уже проведены первые операции. Результаты превзошли все ожидания. С начала месяца израильские хирурги-кардиологи провели в больнице Хэбэй 11 операций. Всего же благодаря фонду спасено более ста китайских детей с сердечными дефектами. Эти люди не ищут славы. Самая большая награда для врачей - счастливые улыбки на лицах малышей и появившаяся надежда в глазах их матерей.
# Здоровье

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