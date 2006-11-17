В Китае дети, страдающие сердечными заболеваниями, получили надежду на полное выздоровление

Израильская благотворительная организация <Спасем сердце ребенка> предоставила помощь ведущих хирургов страны. На основе современных медицинских технологий уже проведены первые операции. Результаты превзошли все ожидания. С начала месяца израильские хирурги-кардиологи провели в больнице Хэбэй 11 операций. Всего же благодаря фонду спасено более ста китайских детей с сердечными дефектами. Эти люди не ищут славы. Самая большая награда для врачей - счастливые улыбки на лицах малышей и появившаяся надежда в глазах их матерей.