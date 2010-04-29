В Израиле медики нашли у людей душу

С помощью устройств магнитно-резонансной томографии медикам удалось обнаружить свидетельства наличия у человека души. Об этом заявил председатель Израильской ассоциации нейроиммунологов и глава центра по изучению рассеянного склероза при больнице Адаса Эйн-Керем, профессор Димитриус Каросис.

Новые исследования, по словам профессора, наглядно демонстрируют, что занятия кабалой, эзотерическими учениями или греческой философией задействуют в мозге так называемый "аппарат веры". Он активизирует мозговую деятельность и блокирует развитие болезни, когда конвенциональная медицина оказывается бессильна.

Результаты исследований связи между мозговой активностью и духовностью будут впервые обнародованы 29 апреля на ежегодном съезде израильских нейроиммунологов в Кейсарии, сообщает MIGnews.com. Специалисты представят новые исследования в области деятельности мозга и ее связи с иммунной системой человеческого организма, пишет Регнум.