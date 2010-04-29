В Израиле медики нашли у людей душу

Новые исследования, по словам профессора, наглядно демонстрируют, что занятия кабалой, эзотерическими учениями или греческой философией задействуют в мозге так называемый "аппарат веры". Он активизирует мозговую деятельность и блокирует развитие болезни, когда конвенциональная медицина оказывается бессильна.
Результаты исследований связи между мозговой активностью и духовностью будут впервые обнародованы 29 апреля на ежегодном съезде израильских нейроиммунологов в Кейсарии, сообщает MIGnews.com. Специалисты представят новые исследования в области деятельности мозга и ее связи с иммунной системой человеческого организма, пишет Регнум.