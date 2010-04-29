В Интернете появилась информация, что в воде каждого шестого минского бассейна содержится вирус гепатита А

Минздрав, в свою очередь эту информацию опроверг.

Вот такая мини-лаборатория (см. видео к сюжету — CTV.by) есть в каждом vbycrjv бассейне. И это только для самоконтроля. Каждые два часа здесь выводят на чистую воду гидрохлорид натрия. Точнее, контролируют концентрацию. Вирусы искать бесполезно: сильнейший окислитель шансов им практически не оставляет. Допустимая норма — от 0,5 до 0,7 граммов на кубический метр бассейна. Это золотая середина между дозой, смертельной для вируса и эффектом красных глаз для любителя поплавать.

Сотрудник спортивно-оздоровительного центра:

У нас 0,67! Остаточный свободный хлор может находиться в диапазоне значений от 0,5 до 0,67. Значит, вода бассейна в норму укладывается.

А вот клиентам приходится верить на слово. К врачу с колбой для забора воды уже привыкли. И мало кто догадывается, что вода в бассейне полностью меняется не менее пяти раз в сутки. Плюс тесты на микробиологию четыре раза в год и независимые экспертизы.

Игорь Гарунович, начальник спортивно-оздоровительного центра:

Жалоб на качество воды нет — вода у нас в норме. Санэпидемстанции тоже проводят свой независимый контроль — они делают свой забор.

То, что в каждом шестом столичном бассейне обнаружен вирус ,на деле оказалось интернет-уткой. И в дальнее плавание ей уйти не удалось. В минском центре эпидемиологии пояснили разницу между вирусом и маркёром. По сути, тем, что от него остается после дезинфекции.

Ирина Миланович, заведующий отделением коммунальной гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Обнаружены не сами вирусы, а маркёры, то есть следы вирусов, которые не способны вызвать заболевания. Обнаружение данных маркёров, напротив, указывает на эффективность проведения мероприятий.

Таких мероприятий только в прошлом году было около шестисот. И диагноз столичным басейнам ставить не пришлось — они оказались чистыми. Впрочем, любители водного спорта уверены в этом без бумаг и заключений.

Минчане:

Доверяем! Должны же санстанции проверять бассейны!

Я думаю, что плавать в бассейне не опасно. У меня жена уже пять лет ходит в бассейн. От рождения человеку уже страшно жить, поэтому бояться воды не стоит.

Алексей Мартиненок, Александр Миранович, телекомпания СТВ.