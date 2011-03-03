В Гродненской больнице скорой помощи врачи консультируют пациентов по интернету

В гродненской больнице скорой помощи эту самую помощь оказывают не только самыми быстрыми, но и самыми современными методами. Уже больше года специалисты детской ортопедии консультируют своих пациентов по интернету.

На сайте отделения вместо рекламных баннеров — описание болезней и методы их лечения.

Заведующий отделением доктор Сычевский работает за двоих: он одновременно и врач, и сетевой администратор. В день количество интернет-пациентов нередко превышает их количество в лечебных палатах. Долгое время работая за границей, белорусский специалист понял одно: современный врач должен опережать время.

Леонид Сычевский, заведующий отделением ортопедии и травмотологии для детей гродненской больницы скорой медицинской помощи г. Гродно:

Сайт работает по классическому принципу: отдельно — ортопедия, отдельно — травмотология, отдельно — информация для студентов.

Уже через некоторое время обычный сайт здоровья превратится в первый белорусский ортопедический форум. Проблемы здесь будут решаться в режиме онлайн.

Юлия Данильчик:

Нам предложили сделать операцию в Германии, но стоимость операции — 54 тысячи евро. Мы обратились в больницу скорой помощи. К счастью, все прошло успешно, и сейчас я на пути к выздоровлению.

За последние несколько лет гродненские специалисты внедрили более полусотни инновационных методов лечения в области ортопедии и травмотологии. Такой показатель качества белорусской медицины интернет-технологии должны лишь увеличить, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».