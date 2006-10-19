В городской клинической больнице № 6 открыто новое отделение переливания крови

Использование новейших технологий в области переливания и приема донорской крови - задача номер один, которую ставят перед собой и с которой успешно справляются специалисты в области гематологии.

Обладателями новейшего оборудования для работы с препаратами крови в ближайшее время станут областные станции переливания.

После реконструкции, на базе 6-й городской клинической больницы было открыто Отделение трансфузиологии, или переливания крови.

Сегодня оно оснащено самым передовым оборудованием. Среди нововведений - аппарат автоматического плазмофереза, благодаря которому можно заготавливать отдельные компоненты крови и ее плазму. Для хранения эритроцитной массы и других продуктов крови задействованы современные холодильные установки. С их помощью можно также производить карантинное хранение, чтобы снизить вероятность инфицирования препаратов. Кроме того, на базе данного отделения был открыт кабинет экстрокорпоральных методов лечения.

В ближайшее время новейшими морозильными камерами для хранения плазмы крови и аппаратами автоматического плазмофереза будут снабжены областные станции переливания крови.

О перспективе замены донорской крови искусственными препаратами говорить еще рано. Хотя и существуют искусственные препараты, аналогичные человеческой крови, однако полностью вытеснить донорскую кровь из медицины они пока не в силах.