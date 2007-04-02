В Гомельской области формируют моду на здоровье

В регионе стартует ежегодная акция "Гомельщина - за здоровый образ жизни". На протяжении следующей недели ведущие специалисты здравоохранения Гомельщины расскажут о преимуществах здорового образа жизни в трудовых коллективах, школах и вузах. Пройдут обучающие семинары, спортивные соревнования, презентации оздоровительных систем. Одним из основных событий акции станет Международная выставка-ярмарка "Здоровье. Сила. Красота", которая откроется в областном общественно-культурном центре 3 апреля.