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В Гомельской области формируют моду на здоровье

02 апреля 2007 08:20
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В регионе стартует ежегодная акция "Гомельщина - за здоровый образ жизни". На протяжении следующей недели ведущие специалисты здравоохранения Гомельщины расскажут о преимуществах здорового образа жизни в трудовых коллективах, школах и вузах. Пройдут обучающие семинары, спортивные соревнования, презентации оздоровительных систем. Одним из основных событий акции станет Международная выставка-ярмарка "Здоровье. Сила. Красота", которая откроется в областном общественно-культурном центре 3 апреля.
# Здоровье

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