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В Гомеле откроется поликлиника по оказанию платных услуг

04 декабря 2006 09:21
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Новое учреждение будет иметь статус самостоятельного предприятия.Здесь пациенты смогут получить консультативную диагностическую помощь, а также все виды медицинских осмотров. Поликлинику, которая рассчитана в среднем на 500 посещений в день, планируется полностью оснастить современным диагностическим оборудованием, что позволит предоставлять пациентам качественную медицинскую помощь. В настоящее время ведутся ремонтные работы здания, выделенного городскими властями.
# Здоровье

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