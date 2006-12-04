В Гомеле откроется поликлиника по оказанию платных услуг

Новое учреждение будет иметь статус самостоятельного предприятия.Здесь пациенты смогут получить консультативную диагностическую помощь, а также все виды медицинских осмотров. Поликлинику, которая рассчитана в среднем на 500 посещений в день, планируется полностью оснастить современным диагностическим оборудованием, что позволит предоставлять пациентам качественную медицинскую помощь. В настоящее время ведутся ремонтные работы здания, выделенного городскими властями.