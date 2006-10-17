В этом сезоне эпидемия гриппа начнется не ранее января и продлится 5 недель

Специалисты не прогнозируют <экстремального> развития этого заболевания. По словам эпидемиологов, в настоящее время и в Южном, и в Северном полушариях планеты ситуация по гриппу спокойная, серьезных вспышек гриппа не фиксируется. В Беларуси эпидемия гриппа может начаться в январе-феврале 2007 года. За последнюю неделю во всех регионах республики в медучреждения обратилось около 48 тысяч человек по поводу вирусных заболеваний. Согласно лабораторным исследованиям, заболевших гриппом практически нет.