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В детской клинической поликлинике № 10 Минска появилась современная водолечебница

20 октября 2011 18:14
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После реконструкции помещение оснастили современным оборудованием для проведения различных водных процедур.

Теперь маленьким пациентам здесь смогут сделать гидромассаж и провести с ними курс лечебных занятий в бассейне, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Людмила Бомберова, главный врач городской детской клинической поликлиники № 10:
Мы сделаем больше акцент на лечение, потому что видим, что в последнее время, согласно городской статистике за последние пять лет, выросла заболеваемость органов опорно-двигательной системы у подростков почти на 35%. Поэтому мы хотим предложить возможность пройти реабилитацию по месту жительства.

Водолечебница

Водолечебница

Водолечебница

Водолечебница

Водолечебница

Водолечебница

Водолечебница

Водолечебница

# Здоровье # Фотофакт

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