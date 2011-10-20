В детской клинической поликлинике № 10 Минска появилась современная водолечебница

После реконструкции помещение оснастили современным оборудованием для проведения различных водных процедур.

Теперь маленьким пациентам здесь смогут сделать гидромассаж и провести с ними курс лечебных занятий в бассейне, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Людмила Бомберова, главный врач городской детской клинической поликлиники № 10:

Мы сделаем больше акцент на лечение, потому что видим, что в последнее время, согласно городской статистике за последние пять лет, выросла заболеваемость органов опорно-двигательной системы у подростков почти на 35%. Поэтому мы хотим предложить возможность пройти реабилитацию по месту жительства.