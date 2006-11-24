В центре "Мать и дитя" пополнение: В техническом оборудовании

В будущем году в республиканском научно-практическим центре "Мать и дитя" появится новое медицинское оборудование. Оно будет предназначено для проведения операций во время беременности. Современная технология, которой сегодня обладают только самые развитые страны мира, позволит диагностировать патологию, в том числе и пороки развития. Отметим, что за прошедшие два года в стационаре центра медицинскую помощь получили свыше 16 тысяч пациентов, консультации - около 202 тысяч женщин. Также проведено свыше 2 миллионов диагностических и лабораторных исследований.