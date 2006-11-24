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В центре "Мать и дитя" пополнение: В техническом оборудовании

24 ноября 2006 09:05
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В будущем году в республиканском научно-практическим центре "Мать и дитя" появится новое медицинское оборудование. Оно будет предназначено для проведения операций во время беременности. Современная технология, которой сегодня обладают только самые развитые страны мира, позволит диагностировать патологию, в том числе и пороки развития. Отметим, что за прошедшие два года в стационаре центра медицинскую помощь получили свыше 16 тысяч пациентов, консультации - около 202 тысяч женщин. Также проведено свыше 2 миллионов диагностических и лабораторных исследований.
# Здоровье

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