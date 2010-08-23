В будущем будет доказано, что некоторые косметические компоненты вызывают рак

Что мы на самом деле покупаем под видом дорогого крема? Широкая реклама на телевидении, в прессе и в интернете гарантирует многое, но так ли это на самом деле?

Сертификат — основной документ на любое косметическое средство, без него дорога на прилавки закрыта. Такой сертификат дает гарантию того, что состав, который указан на этикетке, и содержимое конкретной пачки идентично, а все ингредиенты безопасны для здоровья потребителя.

Елена Вихрева, младший научный сотрудник:

Если косметическая продукция сертифицирована, то на товаре стоит знак сертификации и указаны органы сертификации. В этом случае вы можете быть уверены, что данная косметическая продукция является безопасной.

Однако сертификат соответствия выдается только на конкретный образец товара и действует 5 лет, что очень выгодно для недобросовестного производителя: сертифицировал товар, а дальше можешь изменять рецептуру и добавлять запрещенные и более дешевые компоненты.

Сергей Пугачев, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии России:

Это нормальная практика, когда при выдаче сертификата на продукцию заключается договор с изготовителем и органом по сертификации о том, что изготовитель обязан сообщать органу по сертификации о любых изменениях в рецептуре и в составе компонентов сертифицированного изделия.

Только требование это соблюдается редко. Выборочные проверки, которые проводят специалисты, показывают: содержимое трех баночек с кремом из каждых десяти совсем не то, что обещано. Получается, целых 30% косметики не соответствует качеству. Ответственность производителя не пугает, и шансов, что проверят некачественную продукцию, не много. Этикетки на красивых коробках обещают чудодейственный эффект, благодаря сложнопроизносимым и абсолютно непонятным ингредиентам.

Эксперты считают, что средняя цена товара дает больше шансов, что товар подлинный. Чем дороже косметика, тем чаще ее подделывают. Чем меньше срок годности, тем меньше консервантов входит в состав косметического средства.

Гульнара Ахметова, начальник научно-исследовательского центра косметического концерна России:

Срок годности изделия определяется набором компонентов.

Все же без консервантов в косметике не обойтись. Без них любое средство скиснет, еще не попав на полки магазинов.

Михаил Плетнев, профессор, доктор химических наук России:

Консерванты обеспечивают стабильность при хранении. Набирая пальчиками крем, мы также заносим туда микроорганизмы, а крем должен храниться долгое время.

Производители щедро добавляют консерванты в состав 85% косметических средств. В итоге крем может стоять не год и даже не два, а из живительного средства крем превращается в отраву.

Елена Вихрева:

Есть информация, что такие вещества, как парабены, вызывают рак.

То, что парабен может вызывать рак, пока не доказано, быть может это вопрос времени, как и в случае с формалином, консервантом, который добавляли во всю отечественную косметику.

Михаил Плетнев:

При вдыхании в паровой фазе формалин вызывает рак.

К счастью, формалин канул в прошлое. В безопасности современных консервантов можно быть уверенным, уверяют отечественные косметологи. Но каких прогнозов можно ждать от ученых?

Гульнара Ахметова:

Проводятся новые исследования. Время от времени возникает вопрос о том, что из перечня разрешенных консервантов необходимо какие-то исключать. Это вопрос эволюции, и этого не избежать. Нет никаких оснований бояться консервантов и ожидать того, что произойдет реакция организма.

Срок годности каждого косметического продукта проходит тщательную проверку. В лабораториях за считанные месяцы могут состарить косметику на несколько лет, а еще приготовить коктейли из разных веществ. Ведь даже абсолютно чистые компоненты при смешивании могут превратиться в отраву.

Производитель, который дорожит репутацией, вряд ли будет использовать опасные или запрещенные препараты. Иное дело фирмы-однодневки, для них главное — быстрая прибыль.

Елена Вихрева:

Был такой случай, когда на испытание поступил пилинг для лица, после исследования оказалось, что он содержал 20% фенола.

Михаил Плетнев:

Фенол — это печеночный яд с канцерогенным эффектом. Его использование в массовой косметике просто запрещено. До недавних пор его достаточно широко использовали в профессиональной косметике.

Даже если косметика безвредна, она может оказаться просто бесполезной. Морщины появляются не за один день. Очевидно, что крем и магическая сыворотка не могут избавить от них моментально. Специалисты утверждают: дело не в секретном ингредиенте, а в систематическом уходе за кожей лица.

Антивозрастная косметика стоит довольно дорого, все дело в активных компонентах, производство которых — трудоемкий процесс.

Михаил Плетнев:

Это антиоксиданты. Они содержатся во многих растительных экстрактах. Это полифенолы и прочие компоненты, действие которых в комплексе нацелено на то, чтобы замедлить процессы старения, уменьшить воздействие на кожу негативных факторов окружающей среды.

Но есть риск купить пустышку даже под видом дорогих кремов, приобретая их мы платим только за бренд.

Еще один миф: с помощью косметики можно увеличить объем волос, губ и даже бюста. Производители обещают все, что угодно, но при этом не стоит забывать: косметика - это не лекарство.