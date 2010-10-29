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В Бресте открываются Дворец водных видов спорта и второй корпус центральной поликлиники

29 октября 2010 09:49
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Сегодня в Бресте действительно знаменательный день. Открываются сразу два объекта. Во-первых, это центральная поликлиника. Точнее ее второй корпус.

В прежнем здании было немного тесновато. Том более, что учреждение обслуживает треть города. Потому 3 года назад и приняли решение реконструировать находящийся рядом старый профилакторий. И сегодня его не узнать. Это настоящий медицинский центр, сюда уже переехала гинекологическая консультация. Здесь же разместились детское и физиотерапевтическое отделения. Оснастили корпус по полной. Новое оборудование позволит значительно улучшить диагностику предраковых заболеваний.

Фото. Лукашенко посещает брестскую центральную поликлинику

Фото. Лукашенко посещает брестскую центральную поликлинику

Фото. Лукашенко посещает брестскую центральную поликлинику

Николай Красовский, главный врач УЗ «Брестская центральная поликлиника»:
Имеется уникальное гинекологическое оборудование, которое позволит проводить диагностику именно на ранних этапах развития заболеваний женской половой сферы. С помощью этого оборудования мы сможем делать и хирургические вмешательства и операции на амбулаторном этапе, не госпитализируя женщин, с последующим долечиванием в дневном стационаре.

Фото. Лукашенко посещает брестскую центральную поликлинику

Фото. Брестская центральная поликлиника

Огромную лепту в здоровый образ жизни брестчан внесет Дворец водных видов спорта. Бассейнов в Бресте было маловато. Теперь же есть, где развернуться и новым видам спорта.

Николай Хевук, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Брестского облисполкома:
Это большое подспорье для занятий спортивным и оздоровительным плаванием. К сожалению, у нас в Бресте не было возможности развивать прыжки в воду и синхронное плавание. С вводом этого объекта они получат развитие.

Открытия Дворца водных видов спорта брестчане ждут с нетерпением. И уже сегодня вечером многие могут придти опробовать эту водную гладь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анастасия Корниенко, Андрей Щерба, телекомпания СТВ.

Фото Дворца водных видов спорта, а также его проектов

# Здоровье

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