В Бресте открываются Дворец водных видов спорта и второй корпус центральной поликлиники

Сегодня в Бресте действительно знаменательный день. Открываются сразу два объекта. Во-первых, это центральная поликлиника. Точнее ее второй корпус.

В прежнем здании было немного тесновато. Том более, что учреждение обслуживает треть города. Потому 3 года назад и приняли решение реконструировать находящийся рядом старый профилакторий. И сегодня его не узнать. Это настоящий медицинский центр, сюда уже переехала гинекологическая консультация. Здесь же разместились детское и физиотерапевтическое отделения. Оснастили корпус по полной. Новое оборудование позволит значительно улучшить диагностику предраковых заболеваний.

Николай Красовский, главный врач УЗ «Брестская центральная поликлиника»:

Имеется уникальное гинекологическое оборудование, которое позволит проводить диагностику именно на ранних этапах развития заболеваний женской половой сферы. С помощью этого оборудования мы сможем делать и хирургические вмешательства и операции на амбулаторном этапе, не госпитализируя женщин, с последующим долечиванием в дневном стационаре.

Огромную лепту в здоровый образ жизни брестчан внесет Дворец водных видов спорта. Бассейнов в Бресте было маловато. Теперь же есть, где развернуться и новым видам спорта.

Николай Хевук, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Брестского облисполкома:

Это большое подспорье для занятий спортивным и оздоровительным плаванием. К сожалению, у нас в Бресте не было возможности развивать прыжки в воду и синхронное плавание. С вводом этого объекта они получат развитие.

Открытия Дворца водных видов спорта брестчане ждут с нетерпением. И уже сегодня вечером многие могут придти опробовать эту водную гладь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анастасия Корниенко, Андрей Щерба, телекомпания СТВ.

Фото Дворца водных видов спорта, а также его проектов