В больших супермаркетах просроченная колбаса идет на нарезку, а протухшее мясо маринуют для шашлыка

Помимо того, что большие супермаркеты продают просроченный товар, так они еще продают его не по той цене, которая указана на ценнике, и включают в чек лишние товары.

По правилам товары с истекшим сроком годности вообще не должны присутствовать в торговом зале, но большая часть продавцов и расфасовщиков в супермаркетах — это люди, приехавшие на заработки, и пререкаться с руководством они не будут.

Марина Проскурина, продавец супермаркета:

В рыбном отделе у рыбы закрывают голову и хвост наклейками на упаковках, потому что именно по этим частям можно понять: свежая она или нет.

Это только цветочки. Протухшее мясо маринуют, посыпают пахучими приправами и продают как мясо для шашлыка.

Марина Проскурина:

Для того, чтобы креветкам придать большие размеры, их накачивают водой. Потом, когда покупатель варит креветки, они уменьшаются.

Типичная подсобка любого супермаркета — это мешки с грязной картошкой по соседству с хлебом. Молочные продукты хранятся на полу при температуре плюс 15 градусов. Мешки с крупами и мукой изъедены грызунами.

Марина Проскурина:

Руководству жаловаться бесполезно, потому что оно в курсе. Оно не только в курсе, но оно еще и заставляет все это делать. Им выгодно продавать просроченную продукцию и получать лишние деньги.

Зачастую товар, который закупается супермаркетом, уже изначально оказывается несвежим.

Михаил Аншаков, председатель Обществ защиты прав потребителей:

Многие продукты, поступая в торговую сеть, уже хранились на каких-то сомнительных складах, перевозились неизвестно кем и неизвестно как, не соблюдались условия хранения. Срок годности продуктов зависит от условий хранения. Если вы замороженный продукт несколько раз разморозите, а потом опять заморозите, он очень быстро потеряет потребительские свойства, и его уже нельзя будет употреблять в пищу.

Официально все просроченные продукты утилизируются. Кто-то уверяет, что сжигает это в специальной печи, а кто-то закапывает, но достаточно просто поменять документ — и товар снова в строю. За просроченную продукцию могут не только наложить штраф, но и закрыть магазин.

Михаил Аншаков:

Во многих странах запада просроченные продукты идут на корм скоту, у нас эти продукты бесконечное количество раз перерабатываются и продаются в этих же магазинах либо перенаправляются в магазины мелкой розничной сети. У нас нет свалок, которые завалены просроченной продукцией, нет специального транспорта, который бы все это перевозил. А по санитарным правилам, их нужно перевозить в отдельных машинах.

Конечно, ведь из просроченной колбасы вполне можно изготовить свежую вакуумную нарезку.

Минимаркеты не в силах продать весь просроченный товар, поэтому они сдают его поставщикам, а те, в свою очередь, продают его по неприлично низким ценам маленьким барам, закусочным и сосисочным. Именно эти заведения расположены на вокзалах и возле метро, проходимость там большая, люди в основном приезжие, поэтому с жалобами в администрации этих точек редко обращаются отравившиеся посетители.

Михаил Аншаков:

Эта проблема не решается уже долгие годы. Просроченные продукты утилизируются в наших с вами желудках.

Продавцы уверяют, что можно сбыть любой товар, самое главное психологически правильно воздействовать на потребителя.

О всех тонкостях бизнеса «с душком» знает журналистка газеты «Комсомольская правда» Нина Бероева. Именно ей по заданию редакции удалось внедриться в сеть супермаркетов Москвы.

Нина Бероева, автор независимого расследования:

Зарплаты нищенские, обслуживание никакое, о качестве продукции говорить вообще не приходится. После того, как я там проработала две недели, я боялась ходить по магазинам. А есть-то надо! Нужно куда-то идти и покупать еду.

Один из самых распространенных способов обмана покупателей — продажа товара не по той цене, которая указана на ценнике.

Нина Бероева:

Все ценники перемешаны. Ты берешь пачку масла и только на кассе узнаешь, что она стоит в три раза дороже, чем ты мог себе вообразить.

Еще один способ нажиться на покупателях — это включение в чек лишних товаров. Этим занимаются сотрудники крупных супермаркетов, где люди обычно закупают продукты на всю неделю, а сумма чека получается довольно внушительная. Когда за вами стоит огромная очередь, кассир молниеносно пробивает покупки, а вы еле успеваете их складывать в пакеты, времени на проверку чека совсем нет.

Нина Бероева:

Могут пробить товар несколько раз, могут пробить совершенно не тот товар. Могут пробить похожий, но дороже.

Продажа просроченного товара увеличивается в праздничные дни, когда происходят большие наплывы клиентов и продавцы и расфасовщики не в силах убрать все испорченные продукты с полок.

Нина Бероева:

Первоначально ты должен упаковывать товар, содержать витрины в красоте, работать грузчиком на складе, а уже потом, когда у тебя останется время, а его не остается, ты должен убирать просроченный товар. А сделать это крайне сложно.

Это самая большая проблема сегодняшних супермаркетов. Даже если спустя несколько дней вы обнаружили, что колбаса в вакуумной упаковке, купленная в супермаркете, далеко не первой свежести, идите в магазин с кассовым чеком и требуйте замены продукта или возврата денег. Следить за тем, когда истекает срок годности, обязанность продавца, а не покупателя.