Прямой эфир

В белорусской столице стартовала международная благотворительная акция <Детское сердце>

16 октября 2006 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В рамках мероприятия проводятся консультации и операции различной степени сложности детям с врожденной патологией сердечно-сосудистой системы. На этот раз нашу страну посетил американский кардиохирург Вильям Новик. Он планирует провести около 40 операций. Нынешняя акция - уже десятая по счету. Впервые мероприятие <Детское сердце> состоялось в Беларуси 10 лет назад. За это время были прооперированы 243 маленьких белоруса.
# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
13 октября 2006 13:43

В Беларуси наметился рост рождаемости

13 октября 2006 08:11

Открылся 7-ой минский роддом

12 октября 2006 14:24

В Беларуси лечение от бесплодия станет доступнее