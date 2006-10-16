В белорусской столице стартовала международная благотворительная акция <Детское сердце>

В рамках мероприятия проводятся консультации и операции различной степени сложности детям с врожденной патологией сердечно-сосудистой системы. На этот раз нашу страну посетил американский кардиохирург Вильям Новик. Он планирует провести около 40 операций. Нынешняя акция - уже десятая по счету. Впервые мероприятие <Детское сердце> состоялось в Беларуси 10 лет назад. За это время были прооперированы 243 маленьких белоруса.