В белорусские роддома приезжают из России

Беларусь лидирует среди стран СНГ в рейтинге материнства, таковы данные социологических исследований. При анализе учитывается множество факторов, которые влияют на положение женщины и ребёнка в стране — от здоровья и образования, до экономики и политики.

Она потихоньку привыкает к слову «мама» и сегодня на её глазах уже слезы радости. Родила мальчика, хоть и недоношенного, но с её патологией роды и на 31-ой неделе — настоящий подвиг.

У Анастасии неоперабельный порок сердца. И в Беларуси научились помогать таким женщинам. Хотя ещё пять лет назад единственной рекомендацией был отказ от материнства.

Александр Ровдо, заведующий анестезиологическим и реанимационным отделением РНПЦ «Мать и дитя»:

Используется самое современное оборудование, которое позволяет контролировать сиюминутное состояние пациентки и гарантировать безопасность и во время операции, и на постоперационном периоде.

Деньги, в свое время вложенные в охрану материнства и детства, дают отдачу. Сегодня белорусские врачи, действительно могут творить чудеса. Есть технологии, специалисты, оборудование. Технологии, внедрённые в столице, передаются региональным клиникам. Так, в роддом Витебска рожать приезжают даже из России. И сейчас в отделении пять рожениц, две стали мамами в День матери.

Елизавета Савельева, роженица (г. Великие Луки, Россия):

Мне многие советовали этот роддом, приезжают только с положительными эмоциями. Захотелось тоже попробовать. И, в принципе, очень рада: хорошее отношение персонала, медицинское обслуживание на высшем уровне.

В рейтинге материнства Беларусь бесспорный лидер среди стран СНГ. И здесь множество факторов: и здоровье и образование, экономика и политика. При этом система пособий, гарантий и льгот семьям с детьми тоже признается одной из самых прогрессивных на постсоветском пространстве. Есть предложения даже выдавать кредиты на зачатие ребенка в пробирке. А каждую третью попытку ЭКО в госклиниках сделать бесплатной. И все эти меры в целом формируют положение в стране женщины и ребенка.

Константин Вильчук, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Служба охраны материнства и детства может гордиться своими показателями. Они являются одними из самых лучших не только среди стран СНГ, но и среди ряда высокоразвитых стран. Создание таких учреждений, как наш Республиканский научно-практический центр, явилось той основой, которая дала возможность снизить не только материнскую и младенческую смертность, но и повлиять на заболеваемость женщин и новорождённых детей.

Тем временем малыш, рожденный Настей, уже дышит сам и набирает вес, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Родился с весом в полтора килограмма, но в Беларуси выхаживают и в три раза меньших.