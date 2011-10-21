В Беларуси здравоохранение выведено на мировой уровень

Об этом на встрече с участниками II Евразийского конгресса кардиологов заявил Президент Александр Лукашенко.

В Минск приехали ведущие мировые учtные, врачи-кардиологи и хирурги. Это говорит о признании отечественной кардиологической школы. Квалифицированную помощь белорусские врачи оказывают не только в республиканских и областных центрах. В районных больницах ежегодно проходят лечение порядка 200 тысяч пациентов. Кардиологическая служба оснащена самым современным оборудованием. А стажировку белорусские специалисты проходят в лучших клиниках мира.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я подталкиваю своих специалистов: ездите по всему миру. Начиная с России, стран СНГ. Где услышали, что есть хороший специалист, туда и езжайте.

Выстраивали вертикаль кардиологической помощи: от кабинетов внизу до центров здесь. Мы оснастили диагностическим, операционным оборудованием наши больницы. Более того, нас уже приглашают: наши специалисты были и в Азербайджане, и в Грузии, Казахстане, России, Туркменистане. Мы делимся своим опытом со всеми, кто просит нас поделиться этим опытом. Учились сами, а сейчас уже делимся.

То, что вы решили провести у нас II Евразийский конгресс говорит о том, что наша кардиологическая школа признается.

Здравоохранение в стране – это, прежде всего, приоритет государственный. Правильно говорит академик Чазов, что никакие частные компании, никакие частные структуры, никакие частные медицинские центры и врачи-частники не решат проблему здравоохранения, если этим не будет заниматься государство.

На протяжении двух часов продолжался диалог ученых, врачей и президента. Разговор получился откровенным и обстоятельным. Специалисты поблагодарили Александра Лукашенко за сохранение в Беларуси лучших традиций медицинской школы времен Советского Союза и предложили шире внедрять в практику фундаментальные исследования в области генетики и микробиологии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Айнагуль Джумагулова, директор Национального центра кардиологии и терапии Бишкека (Кыргыстан):

Та структура, которая выстроена сейчас в Беларуси, начиная от фельдшерско-акушерских пунктов, и заканчивая крупными центрами, которые занимаются высокотехнологичной медициной, находится под вниманием президента республики. Это вызывает очень большое уважение.