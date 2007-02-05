В Беларуси вступил в силу закон "О лекарственных средствах"

С началом действия его в республике исчезнут такие понятия, как "аптечные пункты" и "аптечные киоски". Все они будут называться аптеками, и подразделяться на 5 категорий в зависимости от объема выполняемых функций и величины занимаемых площадей. Законом устанавливаются правила по аптечному изготовлению лекарств, контролю за качеством, сроком годности, упаковке и маркировке, условиям хранения, а также реализации. Продавать лекарства будут иметь права только работники, имеющие фармацевтическое образование. Также закон запрещает реализовать лекарственные средства, незарегистрированные в республике, не прошедшие госконтроль качества, с истекшим сроком годности, без инструкции, через Интернет и по объявлениям. Напомним, что политика Беларуси в области лекарственного обеспечения формируется на основе перечня основных лекарств. Лекарственные средства, включенные в перечень, обязательны для бесперебойного наличия в аптечной сети любой формы собственности.