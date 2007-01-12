В Беларуси в текущем году пройдут две международные благотворительные акции "Детское сердце"

Соответствующая договоренность уже достигнута с профессором хирургии Университета штата Тэннэси Вильямом Новиком. Как и прежде, проходить акции будут на базе Детского кардиохирургического центра в Минске.В рамках каждой из них в нашу республику прибудут опытные зарубежные врачи, которые в течение двух недель совместно с белорусскими медиками проведут серию консультаций и операций различной степени сложности детям с врожденной патологией сердечно-сосудистой системы.