Прямой эфир

В Беларуси в текущем году пройдут две международные благотворительные акции "Детское сердце"

12 января 2007 11:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Соответствующая договоренность уже достигнута с профессором хирургии Университета штата Тэннэси Вильямом Новиком. Как и прежде, проходить акции будут на базе Детского кардиохирургического центра в Минске.В рамках каждой из них в нашу республику прибудут опытные зарубежные врачи, которые в течение двух недель совместно с белорусскими медиками проведут серию консультаций и операций различной степени сложности детям с врожденной патологией сердечно-сосудистой системы.
# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
04 января 2007 14:35

Белорусские медики намерены развивать сотрудничество с зарубежными коллегами

29 декабря 2006 12:54

Новое предложение о сотрудничестве

29 декабря 2006 09:31

В Минске на базе 2-й городской поликлиники открывается новый травмопункт