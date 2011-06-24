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В Беларуси свыше 200 000 мужчин страдают от сексуальных расстройств

24 июня 2011 09:01
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Об этом в интервью газете «Звязда» сообщил врач-сексолог Минского областного клинического центра Дмитрий Капустин.

Дмитрий Капустин, врач-сексолог Минского областного клинического центра «Психиатрия – наркология»:
Мы считаем, что сейчас в республике только мужчин, которые временно или постоянно страдают от тех или иных сексуальных расстройств, насчитывается свыше 200 тысяч, хотя к специалистам за год обращается не более 4 тысяч.  
Цифра 200 тысяч возникла не случайно. К сожалению, в республике социологические исследования о качестве сексуальной жизни не проводились. Но результаты подобных исследований в других странах показывают, что 10 процентов мужчин (зрелого в половом смысле возраста) страдают от сексуальных нарушений.   Очевидно, эта цифра еще выше, поскольку не следует забывать мужчин, находящихся на диспансерном учете у врачей различных специальностей по причине тех заболеваний, которые часто сопровождаются сексуальными нарушениями.

# Здоровье # Белоруссия

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