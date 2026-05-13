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В Беларуси создан виртуальный пациент для обучения медиков

13 мая 2026 11:24
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В Беларуси создан виртуальный пациент для обучения медиков-0

В Беларуси разработан виртуальный пациент «Медэкзам», сообщает БЕЛТА.

Разработка представлена Витебским государственным ордена Дружбы народов медицинским университетом и одним из резидентов Парка высоких технологий. Проект презентован на выставке «Здравоохранение Беларуси».

«Медэкзам» будет востребован при обучении студентов медвузов и при аттестации врачей. По словам начальника симуляционно-аттестационного центра витебского медуниверситета, кандидата медицинских наук, доцента Виктора Редненко, у многих зарубежных симуляторов – ограниченный набор клинических сценариев, также есть несоответствие схем лечения протоколам Минздрава, канонам пропедевтики, в соответствии с которыми осуществляется обучение белорусских врачей. Платформа – уникальна, она открытая, что дает возможность насыщать ее сценариями разной степени сложности, указал он. В данный момент наработано 12 сценариев, однако программа расширяется.

# Медицина

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