В Беларуси проведена первая операция по эндоваскулярному лечению инсульта

Метод называют революционным, ведь новая технология позволят по-новому взглянуть на лечение инсультов и значительно снизить глубину поражения мозга.

Это действительно история чудесного спасения. Пациент попал в реанимацию с ишемическим инсультом. Он и говорил-то с трудом, терял координацию. И не мог сказать врачам, сколько времени пролежал на полу, пока его нашли родные.

Виктор Курек, пациент:

Помню, утром поднялся и потерял сознание. А дальше какие-то фрагменты, которые очень трудно ассоциировать во что-то.

Врачи сразу же заметили верные признаки острого нарушения мозгового кровообращения. Провели диагностику, собрали консилиум.

Александр Бейманов, заведующий отделением больницы скорой медицинской помощи:

У пациента была сложная сосудистая ситуация: одно полушарие головного мозга у него питалось за счёт коллотерали, второе, вследствие тромбоза, закрыло кровоток.

Вводить препараты, которые рассасывают тромбы, говорят врачи, было поздно. Решили провести эндоваскулярную операцию. С помощью контрастного препарата медики точно установили место, где образовался тромб. Затем через небольшой прокол в бедре ввели в артерию пациенту микрокатетер диаметром всего 1 мм.

Операция длилась более двух часов. И почти все это время хирурги миллиметр за миллиметром, чтобы не поранить артерию, двигались к нужной точке головного мозга. В этой ювелирной работе была задействована бригада из восьми человек.

Применительно к инсульту эта технология в Беларуси была проведена впервые, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Можно сказать, что врачи осознанно шли на риск, ради спасения жизни пациента.

Александр Бейманов, заведующий отделением бльницы скорой медицинской помощи:

С помощью специальных микрокатетеров мы подошли к тромбу, ввели в него специальный препарат, извлекли этот тромб. Нам оставалось ожидать, чтобы понять, насколько были сильны повреждения, ведь мозг – очень чувствительная структура и быстро погибает.

Пациент быстро поправляется, и руки и ноги без труда поддаются сигналам мозга. И сами хирурги называют это тоже настоящим чудом. Ведь только позже стало известно, что до обнаружения родными он пролежал с инсультом где-то четыре часа.

Эндоваскулярные технологии позволят теперь по-новому взглянуть на лечение инсультов и значительно снизить глубину поражения мозга. А Виктор Викторович уже по-новому смотрит и на саму жизнь.