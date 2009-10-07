В Беларуси прошла третья родственная пересадка почек ребенку

Пациентом стал 15-летний подросток из Бобруйска, а донором для мальчика – его отец.

В трансплантации участвовали специалисты сразу двух столичных клиник: 4-я городская и 2-я детская больница. Операция была сложной и длилась три с половиной часа. Но сейчас состояние парня стабильное, он уже может самостоятельно двигаться.

- В идеальных условиях таких пациентов после операции мы госпитализируем на две недели, после чего они отправляются домой и приходят в больницу только для коррекции терапии и наблюдения, - рассказал Виталий Дубров, заведующий отделением 2-й детской клинической больницы Минска.

- Дети спустя некоторое время – уже в среднем возрасте – могут нуждаться в повторной трансплантации. Но таким образом, выполняя одну пересадку за другой, мы можем значительно продлить им жизнь, - пояснил Олег Калачик, главный специалист по нефрологии и почечно-заместительной терапии Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

В Беларуси это уже четвертая трансплантация почек детям. Три из них - родственные, первые две пересадки прошли в апреле этого года. Тогда пациентами стали мальчики 10 и 11 лет - жители Брестской и Гродненской областей. Родители, которые были донорами, и сами пациенты сейчас чувствуют себя хорошо и уже вернулись к полноценной жизни.

Сейчас в листе ожидания здоровой почки еще 20 пациентов. Двоих из них уже готовят к трансплантации.