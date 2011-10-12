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В Беларуси прививку от гриппа сделал практически каждый пятый

12 октября 2011 06:41
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Несмотря на похолодание, вирусы гриппа и острых респираторных инфекций в Беларуси еще не проснулись. Пока медики отмечают низкий уровень их активности.

Тем временем, кампания по вакцинации продолжается. Уже привиты почти 2 миллиона человек, практически каждый пятый. Самые оптимальные сроки для иммунизации против гриппа — октябрь-ноябрь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Именно вакцинация помогает создать коллективный иммунитет, который повышает устойчивость к инфекции и снижает тяжесть течения заболевания. Поскольку грипп может привести к различным осложнениям, медики настоятельно рекомендуют заранее позаботиться о своей защите от этого заболевания.

# Здоровье # Белоруссия

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