В Беларуси прививку от гриппа сделал практически каждый пятый

Несмотря на похолодание, вирусы гриппа и острых респираторных инфекций в Беларуси еще не проснулись. Пока медики отмечают низкий уровень их активности.

Тем временем, кампания по вакцинации продолжается. Уже привиты почти 2 миллиона человек, практически каждый пятый. Самые оптимальные сроки для иммунизации против гриппа — октябрь-ноябрь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Именно вакцинация помогает создать коллективный иммунитет, который повышает устойчивость к инфекции и снижает тяжесть течения заболевания. Поскольку грипп может привести к различным осложнениям, медики настоятельно рекомендуют заранее позаботиться о своей защите от этого заболевания.