В Беларуси появится сеть магазинов здорового питания, как в Европе

В ближайшем будущем в Беларуси появится сеть магазинов здорового питания. Они будут реализовывать экологически чистые продукты, которые будут промаркированы специальным значком. Он появится на товарах, которые на всех стадиях производства проверят на предмет отсутствия добавок, красителей и нитратов.

Такая практика уже давно существует в Европе и магазины экологически чистых продуктов пользуются большой популярностью. И хотя процедура исследования продукта не из дешёвых — только тест-контроль одного наименования обойдется порядка ста евро — цель оправдает вложенные средства.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Сегодня белорусская продукция оценивается, как качественная и натуральная и есть специальный значок у некоторых наших продуктов «натуральный продукт». Но это еще не экологическая продукция. Пока это просто гарантия изготовителя, что у него натуральный продукт. Чтобы было достоверно, необходимы исследования.