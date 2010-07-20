В Беларуси появится сеть магазинов здорового питания, как в Европе

Такая практика уже давно существует в Европе и магазины экологически чистых продуктов пользуются большой популярностью. И хотя процедура исследования продукта не из дешёвых — только тест-контроль одного наименования обойдется порядка ста евро — цель оправдает вложенные средства.
Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:
Сегодня белорусская продукция оценивается, как качественная и натуральная и есть специальный значок у некоторых наших продуктов «натуральный продукт». Но это еще не экологическая продукция. Пока это просто гарантия изготовителя, что у него натуральный продукт. Чтобы было достоверно, необходимы исследования.