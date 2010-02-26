В Беларуси появится новый республиканский перечень наркотических средств

Минздрав постановление уже подписал и сейчас документ проходит согласования в МВД.

Как отметили в ведомстве, в прошлом году страна столкнулась с проблемой распространения курительных смесей, содержащих наркотические вещества. С 1 января текущего года эти вещества взяты под государственный контроль. Причем, Беларусь оказалась в числе первых стран мира, которая отреагировала на проблему распространения курительных смесей, содержащих нарковещества. В ближайшее время в реестр внесут еще 20 их видов. Что же касается оборота и употребления наркотиков, то ситуация в мире остается очень сложной.

Александр Гаврилов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Ситуация в данной сфере остается сложной, и об актуальности проблемы свидетельствует тот факт, что в прошлом году Министерством внутренних дел было выявлено и пресечено 43 межгосударственных канала поставок транзита наркотических средств и психотропных веществ, задержаны 62 активных их участника и организатора, из которых 8 – граждане России, 6 – Литвы, 2 - Украины, 1 – Голландии и 1 – Таджикистана.