В Беларуси открылся центр по выпуску препаратов для лечения онкологических заболеваний. Ранее их закупали за рубежом

В основе проекта лежат собственные разработки белорусских ученых. Сократятся расходы на закупки субстанций. А это порядка 50 миллионов долларов в год. Отпадет необходимость стоять в очереди на приобретение основ производства преимущественно Индии, Китая.

11 подобных центров должны открыться в Беларуси в ближайшие годы. Это поможет решить одну из главных задач — обеспечить страну своими лекарствами.

В зависимости от длительности клинических испытаний препараты центра поступят на рынок уже в ближайшие годы. Продукцию центр будет поставлять в Россию, Украину, Казахстан и даже в Японию.

Несколько лет назад Татьяна Божок пришла в Институт биоорганической химии на практику и начала заниматься синтезом препарата, необходимого для лечения онкозаболеваний детей. Курс для одного ребенка в год сейчас обходится государству в 32 тысячи долларов. Отечественный препарат будет дешевле в разы. Уже совсем скоро его начнут производить здесь в центре.

Цена нескольких граммов субстанции доходит до 100 долларов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Татьяна Божок, научный сотрудник Института биоорганической химии Беларуси:

В СНГ он производится. А общая потребность в Республике Беларусь в данном препарате составляет около 4 тысяч флаконов в год.

Елена Калиниченко, руководитель центра «ХимфармСинтез» Института биоорганической химии Беларуси:

Когда мы делаем субстанции, мы создаем «подушку» национальной безопасности.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Чем больше у нас будет субстанций, тем больше у нас будет своих лекарственных средств, и они будут дешевле. На рынке 58% в упаковках отечественных лекарственных средств. В денежном эквиваленте это 23%. По поручению Президента, мы должны выйти на 50%.