В Беларуси откроется научно-практический центр психиатрии и наркологии

Республиканский научно-практический центр психиатрии и наркологии будет создан в Беларуси в 2008 году. Центр будет заниматься вопросами повышения образовательного уровня врачей, разработкой специальных программ для населения. Также здесь будут проводиться научные исследования, в том числе по оказанию психиатрической помощи. В лабораториях центра специалисты будут защищать научные диссертации по широкому кругу актуальных вопросов и насущных проблем психиатрии.