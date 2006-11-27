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В Беларуси откроется научно-практический центр психиатрии и наркологии

27 ноября 2006 11:48
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Республиканский научно-практический центр психиатрии и наркологии будет создан в Беларуси в 2008 году. Центр будет заниматься вопросами повышения образовательного уровня врачей, разработкой специальных программ для населения. Также здесь будут проводиться научные исследования, в том числе по оказанию психиатрической помощи. В лабораториях центра специалисты будут защищать научные диссертации по широкому кругу актуальных вопросов и насущных проблем психиатрии.
# Здоровье

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