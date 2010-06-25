В Беларуси отец отдал больному ребенку часть своей печени

Первая операция по родственной трансплантации печени ребенку проведена в Беларуси. Донором для двухлетнего Коли стал его отец. 11 хирургов одновременно вели операцию по забору части здорового органа у донора и пересадке ее ребенку.

Операция шла 15 часов. Кроме того, хирурги устранили патологию вены пораженной опухолью печени мальчика. Это одна из самых редких в мире операций и белорусские врачи провели ее с успехом. В состоянии двухлетнего пациента врачи наблюдают положительную динамику. Его отец — 25-летний житель Речицкого района — уже выписан из Центра трансплантологии органов и тканей.

Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантологии органов и тканей:

Решиться на операцию по забору здорового органа достаточно сложно - это одна из самых сложных операций. Но именно отец постоянно подвигал врачей к этому. Его человеческое отношение к своему сыну заслуживают самого большого уважения.