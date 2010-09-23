В Беларуси от синдрома внезапной смерти умирают 30-40 малышей в год

От синдрома внезапной смерти умирают чаще всего дети от 2 до 4 месяцев жизни. Случается, что и прямо у матери на руках. Все внезапно умершие дети ничем не болеют. По словам начальника отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Елены Богдан, в Беларуси 30-40 умирают малышей в год.

Синдром внезапной смерти чаще всего проявляется в определенное время: с октября по май, ночью или рано утром с 4 до 6 часов на фоне внезапного нарушения жизненно важных функций — дыхания или сердечной деятельности. Практически у всех женщин, чьи дети умерли от синдрома внезапной смерти, во время беременности была и артериальная гипертензия, и гестоз, и болезни, передающиеся половым путем, и вирусные инфекции, и туберкулез. Синдром внезапной смерти чаще навещает социально неблагополучные семьи, где доход мал, а жилищно–бытовые условия оставляют желать лучшего. Но бывают и исключения.

В 1992 году Американская академия педиатрии в качестве главной меры профилактики синдрома внезапной смерти рекомендовала не укладывать малышей первого года жизни во время сна на живот. И что вы думаете? Спустя 4 года широкомасштабной кампании количество маленьких американцев, спящих «не по правилам», уменьшилось практически вдвое, а количество случаев «смерти в колыбели» — втрое», пишет «СБ».



Елена Богдан, начальника отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения:

Естественное вскармливание — это эффективная профилактика синдрома внезапной детской смерти, поэтому кормите грудью как можно дольше. Первые 6 месяцев жизни ребенок должен спать в отдельной колыбельке в той же комнате, где и взрослые. В колыбели должен быть жесткий матрас, а вот большая мягкая перина и подушка исключаются, так же как и крупные мягкие игрушки. Малыш не должен перегреваться во время сна. Комфортная температура воздуха для него — 18 — 22 градуса. Укрывать ребенка нужно легким одеялом до плеч. Нельзя оставлять его надолго возле включенного обогревателя или под солнцем, тем более — согревать одеялом с электроподогревом или грелкой .Защищайте младенца от воздействия резких ароматов, звуков, света, прежде всего во время сна. От родителей не должен исходить резкий запах табака, алкоголя или парфюмерии.

Если вы заметили, что у малыша остановились дыхание и сердцебиение, энергичными движением проведите пальцами снизу вверх вдоль позвоночного столба — это первое. Второе: возьмите ребенка на руки, помассируйте ручки, ступни, мочки ушей. Немедленно вызывайте «скорую»! Если дыхание и сердцебиение не восстановились, до приезда врачей начинайте массаж грудной клетки и искусственное дыхание.