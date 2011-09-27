В Беларуси около 14,5% супружеских пар бесплодны

Такие данные сообщили корреспонденту БелТА в информационном центре ЮНФПА «Мир семи миллиардов».

По статистике Министерства здравоохранения, в 2010 году бесплодие было зарегистрировано у 11 тыс. 275 женщин в возрасте старше 18 лет, впервые установлен диагноз у 3 тыс. 694 женщин. Случаев мужского бесплодия было зафиксировано 1 тыс. 833, из них впервые установлен диагноз у 666 мужчин.

Таким образом, число случаев зарегистрированного бесплодия у женщин в несколько раз превышает аналогичный показатель у мужчин. Однако в медицинской практике отличия не столь велики. Это связано с тем, что многие мужчины предпочитают не афишировать столь личную проблему.