В Беларуси не хватает около четырёх с половиной тысяч врачей

Рядовому жителю всё ещё сложно попасть к нужному доктору. Самая напряжённая ситуация в столице: дефицит офтальмологов, неврологов, хирургов, травматологов и отоларингологов. Потребность в отдельных узких специалистах решат к 2013 году. Сейчас значительно увеличили приём в средние специальные учреждения образования медицинского профиля.

Минская поликлиника № 32 никогда не пустует. Типичная семиэтажка, рассчитанная на 1030 посещений в день, в реальности обслуживает гораздо больше человек. На приёме у врача «узкого» профиля Татьяны в среднем бывает не меньше 50 больных. На ставку она должна принять 40.

Татьяна Терёхина, врач-офтальмолог УЗ «32-ая городская клиническая поликлиника»:

Не всегда люди по нуждаемости приходят, иногда просто приходят поделиться проблемами своими, поговорить.

Но даже работа «узких» специалистов на полторы-две ставки не спасает больницы и поликлиники от кадрового голода. Чиновники уверяют, что такой дефицит не страшен. Ведь врачей общей практики — полный штат.

Василий Филонюк, заместитель начальника управления кадровой политики, учреждений образования и внешних связей Министерства здравоохранения:

Врач-терапевт должен оказывать помощь и диагностировать заболевания всех внутренних органов. Сейчас он, по сути, и врач эндокринолог, и гастроэнтеролог в одном лице.

Вопрос полной обеспеченности специалистами будет решён через несколько лет. Тем более пик нехватки врачей уже прошёл в 2008. Теперь потребность с каждым годом снижается.

Сергей Сычик, начальник управления кадровой политики Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Мы допускаем на должность узкого специалиста после прохождения им клинической ординатуры. Сегодня более 120 человек ежегодно принимаются в ординатуру. Увеличен общий прием и, соответственно, выпуск специалистов. Приняли ряд мер по укомплектованию организаций здравоохранения.

Алина Змачинская, Татьяна Харлинская, Андрей Дук, Максим Сацукевич, телекомпания СТВ