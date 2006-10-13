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В Беларуси наметился рост рождаемости

13 октября 2006 13:43
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Модернизация системы здравоохранения в Беларуси будет полностью завершена до 2010 года. Об этом заявил Президент страны Александр Лукашенко во время посещения Республиканского научно-практического центра <Мать и дитя>.

Здесь представлены лучшие образцы медицинского оборудования. По словам Президента,  родильные дома по всей стране будут не хуже, чем на базе этого центра. Повышение показателя рождаемости в Беларуси в последние годы Александр Лукашенко связывает с результатами целенаправленной комплексной государственной политики в этой  сфере.

Также во время посещения центра <Мать и дитя> Александр Лукашенко заявил, что считает недопустимым продолжающийся рост цен в сфере  жилищного  строительства, и в то же время полагает,  что  к решению этой проблемы надо подходить осторожно. <Снижать стоимость жилья  всегда сложно, и сейчас над этим вопросом работает специальная группа>, - сообщил Глава государства. Он не считает необходимым руководству страны вмешиваться в механизмы строительства элитного жилья. А сферу социального, и в частности ценообразования,  - контролировать должно только государство.
По словам Президента, власти плановым образом будут определять строительные  организации, которые будут возводить жилые дома для малообеспеченных граждан.

# Здоровье

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