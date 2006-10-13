В Беларуси наметился рост рождаемости

Модернизация системы здравоохранения в Беларуси будет полностью завершена до 2010 года. Об этом заявил Президент страны Александр Лукашенко во время посещения Республиканского научно-практического центра <Мать и дитя>.

Здесь представлены лучшие образцы медицинского оборудования. По словам Президента, родильные дома по всей стране будут не хуже, чем на базе этого центра. Повышение показателя рождаемости в Беларуси в последние годы Александр Лукашенко связывает с результатами целенаправленной комплексной государственной политики в этой сфере.

Также во время посещения центра <Мать и дитя> Александр Лукашенко заявил, что считает недопустимым продолжающийся рост цен в сфере жилищного строительства, и в то же время полагает, что к решению этой проблемы надо подходить осторожно. <Снижать стоимость жилья всегда сложно, и сейчас над этим вопросом работает специальная группа>, - сообщил Глава государства. Он не считает необходимым руководству страны вмешиваться в механизмы строительства элитного жилья. А сферу социального, и в частности ценообразования, - контролировать должно только государство.

По словам Президента, власти плановым образом будут определять строительные организации, которые будут возводить жилые дома для малообеспеченных граждан.