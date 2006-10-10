В Беларуси началось производство гормона щитовидной железы
Борисовский завод медпрепаратов начал производство нового синтетического гармона. Разработка данного препарата особенно актуальна и востребована в связи с последствиями на Чернобыльской АЭС.
Новый препарат - левотираксин - эффективен при лечении заболеваний щитовидной железы. По своему действию он не уступает зарубежным аналогам. Причём, стоимость белорусского синтетического гармона почти в половину дешевле зарубежного аналога. Пока левотираксин можно приобрести лишь в некоторых аптеках.