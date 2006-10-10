В Беларуси началось производство гормона щитовидной железы

В столичных поликлиниках началась прививочная кампания против гриппа

Вакцинацию пока могут пройти только взрослые. Уже закуплено 80 тысяч доз вакцины российского производства. Как и в прежние годы, бесплатно будут делать прививки тем, кто входит в группы риска, а также дети до 14 лет.