В Беларуси начали принудительно лечить на дому алкоголиков

Это проводится в соответствии с постановлением Минздрава. Существует около 30 заболеваний, с которыми людей, имеющих алкогольную зависимость, лечат от алкоголизма на дому. Для определения на принудительное амбулаторное лечение нарколог делает заключение, которое направляется в органы внутренних дел по месту проживания. После этого милиция передает бумаги в суд. Если пациент, которому суд постановил проходить амбулаторное принудительное лечение от алкоголизма, нарушает режим - не появляется в поликлинике, уклоняется от лечения, - суд вправе применить к нему санкции.