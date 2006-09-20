Прямой эфир

В Беларуси начали принудительно лечить на дому алкоголиков

20 сентября 2006 15:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Это проводится в соответствии с постановлением Минздрава. Существует около 30 заболеваний, с которыми людей, имеющих алкогольную зависимость, лечат от алкоголизма на дому. Для определения на принудительное амбулаторное лечение нарколог делает заключение, которое направляется в органы внутренних дел по месту проживания. После этого милиция передает бумаги в суд. Если пациент, которому суд постановил проходить амбулаторное принудительное лечение от алкоголизма, нарушает режим - не появляется в поликлинике, уклоняется от лечения, - суд вправе применить к нему санкции.
# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
20 сентября 2006 15:57

Для людей, страдающих аллергией, нет зверя страшнее кошки

19 сентября 2006 10:55

У Всемирной организации здравоохранения недостаточно средств для борьбы с птичьим гриппом

14 сентября 2006 08:29

Эпидемия гриппа, возможно, придет раньше