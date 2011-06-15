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В Беларуси на 15 июня купание запрещено в 12 местах

15 июня 2011 12:53
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В Брестской области в список неблагополучных мест для купания попали пляж «Центральный» (левый и правый берег в районе моста по бульвару Шевченко) на реке Мухавец в Бресте, а также зоны отдыха у реки Чаква (деревня Рубель, Столинский район), водохранилища «Жабер» (Дрогичинский район), озера агрогородка «Хмелево» (Жабинковский район), водохранилища «Мышанка» (Барановичи, Барановичский район), водохранилища «Гать» (Барановичский район), пруда «Полонка» (Полонковский район).Закрыты для купания зоны отдыха у четырех озер Полоцкого района Витебской области: Гомель, Яново, Суя, Щаты. Запрещено купание в реке Ипуть Добрушского района Гомельской области? Сообщает www.ctv.by.
# Здоровье # Белоруссия

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