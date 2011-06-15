В Беларуси на 15 июня купание запрещено в 12 местах

Россия ввела ограничения на поставки продукции из 14 стран мира

По итогам лабораторных мониторинга первого полугодия 2011 года режим усиленного контроля введен в отношении 64 предприятий, расположенных в 21 стране мира, в том числе в отношении 19 предприятий в пяти странах Евросоюза. Введены временные ограничения на поставки поднадзорной государственному ветеринарному надзору продукции на предприятия в 14 странах мира, в том числе в пяти странах Евросоюза. В частности, в текущем году временно запрещены поставки в Россию с 10 германских предприятий, пяти бельгийских, двух испанских, одного голландского и одного шведского, сообщает сайт «Россельхознадзора».