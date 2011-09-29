В Беларуси мужчины живут на 11-15 лет, а женщины на 5-10 лет меньше, чем в развитых странах

Об этом сообщила заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда и соцзащиты Марина Артеменко на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.Численность населения Беларуси по состоянию на 1 сентября 2011 года составила 9 млн 468 тыс. человек и уменьшилась с начала года на 13,2 тыс. человек.



По словам специалиста, низкий уровень рождаемости в Беларуси обусловлен, прежде всего, снижением социальных норм детности, формированием нового типа репродуктивного поведения, связанного с изменением образа жизни, роли семьи и детей. В настоящее время 65,8% семей ограничиваются только одним ребенком, двоих детей имеют 28,9%, троих и более - около 5% семей.

