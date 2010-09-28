В Беларуси могут появиться новые центры трансплантации

Об этом сегодня заявил Президент, посещая в Минске городскую больницу №9. На базе этой клиники в нынешнем году открылся Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей. Поручение о создании подобного учреждения глава государства дал еще в 2005 году, на Всебелорусском собрании.

Сегодня Президенту доложили, что по количеству пересадок органов на один миллион жителей Беларусь занимает первое место среди стран СНГ. Центр трансплантации оснащён самым современным оборудованием, которое позволяет увеличить число высокотехнологичных операций. Кстати, это первая белорусская клиника, которая получила европейский сертификат качества.

Сегодня сюда на лечение приезжают пациенты из-за границы, в том числе, и из стран Евросоюза. Благодаря этому центр в нынешнем году смог заработать более 700 миллионов рублей.

Олег Руммо, руководитель Республиканского центра трансплантации органов и тканей:

Учитывая то, что трансплантология сегодня — этот тот локомотив, который тянет за собой всю медицинскую науку. Эти технологии мы внедряем не только в трансплантации, но и в хирургии, в анестезиологии, реанимации и ряде других смежных дисциплин. Все это позволило существенным образом расширить экспорт медицинских услуг. Прирост по этому показателю в сравнении с аналогичным периодом 2009 года составил 479% — то есть, вырос практически в 5 раз.

Александр Лукашенко осмотрел центр трансплантации, побывал в отделениях реанимации, клеточных технологий, а также посетил операционный блок. Президент пообщался с пациентами клиники, которым успешно провели операции. Главе государства показали учебные классы, где студенты могут увидеть в режиме он-лайн ход операций.

По итогам посещения центра Александр Лукашенко заявил, что государство и впредь не будет жалеть денег на развитие этого направления медицины.

Александр Лукашенко:

Мы не настолько бедны, чтобы не дать возможности этому развиваться. Главное, чтобы было желание. Если будут энтузиасты в разных сферах, мы обязательно найдем деньги. Мы обрежем все программы, но ради спасения человека деньги мы всегда найдем. Нужны энтузиасты, вот и все. Будет желание и будет стремление — всегда найдем деньги. Это неправда, что этих денег нет — если страна не жульническая, если она не коррумпирована, если есть душа в этой стране — всегда деньги можно найти. Это самое простое — деньги, остальное потом начинается.