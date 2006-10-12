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В Беларуси лечение от бесплодия станет доступнее

12 октября 2006 14:24
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13 октября в Республиканском научно-практическом центре <Мать и дитя> откроется отделение по экстракорпоральному оплодотворению. Там смогут получать квалифицированную помощь люди, страдающие бесплодием. Сегодня в Центре работает кабинет по планированию семьи и репродукции. Особенно важно, подчеркивают в Министерстве здравоохранения, что новое отделение будет функционировать на основе хозрасчета. Пациенты будут оплачивать расходные материалы и лекарства, а остальные траты возьмет на себя государство.
# Здоровье

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