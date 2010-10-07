Прямой эфир

В Беларуси каждая шестая семейная пара бесплодна

07 октября 2010 06:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В центре репродуктивной медицины ежегодно проводится около 400 оплодотворений. Чаще к медикаментозному и хирургическому лечению прибегают женщины 25—35 лет, к методу ЭКО — чуть постарше, вплоть до 55—60 лет. Ведь метод экстракорпорального оплодотворения — «это крайняя мера, к которой можно прибегать при бесплодии, пишет «Р».

Алла Камлюк, врач-акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, заведующая отделением планирования семьи РНПЦ «Мать и дитя»:
 Каждая шестая пара в Беларуси бесплодна. Самой частой причиной того, что в семье не рождаются дети, — женское или мужское бесплодие. Чтобы понять, имеете ли вы возможность к деторождению, не нужно больших усилий. Женщина должна узнать, есть ли у нее овуляция — созревание яйцеклеток. Сделать это можно с помощью обычного теста на беременность или у специалиста в женской консультации. Мужчине необходимо обратиться к урологу или специалисту по мужскому бесплодию, чтобы проверить свою фертильность — показатель спермограммы.
Если вы все-таки бесплодны, не надо прибегать к крайней мере — ЭКО. При консультировании супружеских пар по итогам анализов специалист может назначить медикаментозное лечение или хирургическое вмешательство, если оно необходимо. Эти методы часто устраняют причины бесплодия, и супруги могут зачать ребенка естественным путем.

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
06 октября 2010 18:20

В новой детской поликлинике Первомайского района есть даже спелеокомната

05 октября 2010 10:33

В Минской области 120 деревень, в окрестностях которых растут радиоактивные грибы

04 октября 2010 19:06

В Минске разрабатывают химический препарат для уничтожения борщевика