В Беларуси каждая шестая семейная пара бесплодна

Алла Камлюк, врач-акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, заведующая отделением планирования семьи РНПЦ «Мать и дитя»:

Каждая шестая пара в Беларуси бесплодна. Самой частой причиной того, что в семье не рождаются дети, — женское или мужское бесплодие. Чтобы понять, имеете ли вы возможность к деторождению, не нужно больших усилий. Женщина должна узнать, есть ли у нее овуляция — созревание яйцеклеток. Сделать это можно с помощью обычного теста на беременность или у специалиста в женской консультации. Мужчине необходимо обратиться к урологу или специалисту по мужскому бесплодию, чтобы проверить свою фертильность — показатель спермограммы.

Если вы все-таки бесплодны, не надо прибегать к крайней мере — ЭКО. При консультировании супружеских пар по итогам анализов специалист может назначить медикаментозное лечение или хирургическое вмешательство, если оно необходимо. Эти методы часто устраняют причины бесплодия, и супруги могут зачать ребенка естественным путем.