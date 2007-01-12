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В Беларуси исчезнут понятия "аптечные пункты" и "аптечные киоски"

12 января 2007 15:21
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С февраля 2007 года все они будут называться аптеками и будут разделены на пять категорий в зависимости от объема выполняемых функций и величины занимаемых площадей.

Данные изменения предусмотрены постановлением Минздрава и вступят в силу с 3 февраля. Документом также устанавливаются правила по аптечному изготовлению лекарственных средств, контролю за качеством, сроком годности, упаковке, маркировке,  условиям хранения и реализации. Так, продавать лекарства и товары аптечного ассортимента, согласно документу, будут иметь право только работники, имеющие фармацевтическое образование.

Дефицита лекарств нет. В республике полностью сформирован фармацевтический рынок, и понятие дефицита лекарственных средств отсутствует. 
В прошлом году Беларусь закупила лекарственных средств на сумму около Br.590 миллиардов рублей. Доля отечественных лекарственных средств в структуре закупок составила более 27%. В перечень медикаментов и препаратов включено 411 международных непатентованных наименований лекарственных средств, в том числе 153 - отечественных. Минздрав заинтересован в наличии на белорусском рынке доступных, в том числе и по ценовому фактору, наиболее употребляемых лекарственных средств отечественного производства.

# Здоровье

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