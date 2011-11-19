В Беларуси денежная компенсация за донацию крови увеличится в разы и составит более 200 тысяч

Новости Беларуси. Чтобы стать донором необходимо безупречное здоровье. В списке абсолютных противопоказаний — полсотни позиций. Сделали татуировку или были у стоматолога – также временно не можете сдавать кровь.

Тем, кто сдает кровь в первый раз, нужно обязательно знать, что накануне донор должен хорошо выспаться, прийти в хорошем настроении, а перед входом в донорный зал посетить буфет, выпив сладкого чая с печеньем. Сама процедура сдачи крови занимает примерно 5-7 минут. За это время успеют взять 475 мл крови.

Наталья Юрьевна – почетный донор. Хрупкая женщина сдала 70 литров плазмы. Из 260 плазмосдач большинство — прямо на рабочем месте.

Наталья Дятлович, почетный донор:

Когда мы в институте начали ходить по больным и, видя как люди страдают, как им тяжело и больно, захотелось хоть что-то сделать, что зависит непосредственно от тебя..

По статистике каждый третий житель земли хотя бы раз в жизни нуждается в донорской крови. Она нужна при операциях, родах, тем, кто получил травму, перенес ожог, потерял много крови, при лечении тяжелых заболеваний. Больные гемофилией всю жизнь зависят от доноров крови.

Донорство — шаг добровольный. Но белорусское здравоохранение готово заинтересовать доноров и материально. В ближайшее время денежная компенсация за донацию крови увеличится в разы. Если раньше обычная кровосдача стоила полторы базовых величины — то есть чуть больше 50 тысяч, то сейчас размер вознаграждения увеличился до 35% бюджета прожиточного минимума — это свыше 200 тысяч. Сдача плазмы и тромбоцитов будет цениться еще дороже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Вишневецкий, заместитель начальника управления здравоохранения Витебского облисполкома:

Есть постановление Совета Министров от 11 ноября 2011 года, в котором действительно оговорена компенсация, которая заинтересует доноров, чтобы они шли. Хотя сегодня донация у нас организована и на добровольной основе. Экстренную потребность мы закрываем полностью.