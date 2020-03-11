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В Беларуси чудо-аппарат помог вылечить ребёнка от тяжёлой пневмонии

11 марта 2020 13:54
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Новости Беларуси. В Беларуси впервые спасли ребенка от тяжелейшей пневмонии при помощи новейшего оборудования ЭКМО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это так называемый аппарат «сердце-лёгкое». 

В Беларуси чудо-аппарат помог вылечить ребёнка от тяжёлой пневмонии-1

В течение 7 дней он буквально дышал за малышку. Благодаря чему 9-летняя девочка смогла справиться с тяжелейшим заболеванием. Сейчас она чувствует себя хорошо и восстанавливается после, в прямом смысле, борьбы за жизнь.

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Кардиохирурги рассчитывают, что это будет первая, но не последняя история чудесного выздоровления маленького пациента. В ближайшее время в Беларуси откроют детский центр ЭКМО.  

# Здоровье # Здоровье # Фотофакт

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