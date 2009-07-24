В Беларуси будут выпускать препараты для лечения больных СПИДом

Уже подписан меморандум с одним из крупных иностранных предприятий.

Объем инвестиций в этот проект оценивается в два миллиона долларов. Напомним, на борьбу с ВИЧ-инфекцией Глобальный фонд ООН выделил Беларуси грант в размере 24 миллионов евро. Он рассчитан до 2014-го года. Это один из самых крупных проектов международной технической помощи в Беларуси. Профилактическими мероприятиями охватят все группы риска. Обновят и специальные программы для вузов, а необходимое лечение получат около четырёх тысяч нуждающихся в терапии.

– Мы гордимся результатами работы в Беларуси при содействии таких грантов. Они впечатляющие. Так, с 2004 года процент ВИЧ-инфицированных детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, уменьшился с 12 до 3. Значительно снизилась распространенность ВИЧ среди молодежи и в целом количество случаев ВИЧ инфекции стабилизировалось, – отметил представитель ООН в Республике Беларусь Антониус БРУК.