В Беларуси 6,9% родов приходятся на девушек, не достигших 16 лет

В Беларуси средний возраст сексуального дебюта, по данным проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Агентства США по международному развитию (USAID) «Здоровая семья», — 14,6 лет. Каждая 13-я девушка начинает сексуальную жизнь до 14 лет, каждая пятая — к 16 годам. Большинство белорусок в возрасте от 18 до 21 года имеют опыт сексуальных отношений. В Беларуси, по данным экспертного совета единой информационной стратегии по ВИЧ/СПИД, примерно 69% молодых людей используют презерватив при контакте со случайным партнером, гормональную контрацепцию применяет около 28% женщин репродуктивного возраста.



Нельзя сказать, какой способ предохранения от нежелательной беременности и инфекций, передаваемых половым путем, лучший. Подросткам рекомендуется использовать презерватив. Все остальные способы контрацепции индивидуально подбираются гинекологом. «Мамам лучше отвести дочь-подростка к врачу и грамотно обсудить вопросы контрацепции, чем решать проблемы с нежелательной беременностью и инфекциями», - считает профессор кафедры акушерства и гинекологии Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) Ольга Пересада.

