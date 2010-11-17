В Беларусь завезли с таиландского курорта лихорадку денге, от которой в год погибают 20 000 человек

Случай заболевания лихорадкой денге был зарегистрирован в этом месяце у жителя Могилева, который вернулся в Беларусь после отдыха в Таиланде на курорте Патайя.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно лихорадкой денге заражается в мире более 50 миллионов человек, и около 20 тысяч человек погибают. В последние 10-15 лет заболеваемость растет. С начала 2010 года на территории ряда стран (в Малайзии, Бразилии, Доминиканской Республике, Аргентине, Судане, Колумбии) регистрировались очаги лихорадки денге. На территории Российской Федерации в марте-апреле также были зарегистрированы два случая лихорадки денге, которую жители Московской и Воронежской областей привезли из отпуска в Таиланде.



Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь Олег Арнаутов >проинформировал Министерство спорта и туризма и попросил довести эту информацию до руководителей всех туристических организаций, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».



Это острое вирусное заболевание, которое протекает с лихорадочной интоксикацией, болями в мышцах и суставах, сыпью, лимфоаденопатией. Человек заражается через укус инфицированного комара. Заболеваемость лихорадкой денге начинается остро: с озноба, головокружения, тошноты, сильной потливости и повышения температуры тела до 40-41 градусов, которая держится до четырех дней, затем снижается до нормы, а через 1-3 дня повышается снова.

При появлении симптомов лихорадки в течение 15 дней после возвращения на родину необходимо немедленно обратиться за помощью к врачу. Самолечение может ухудшить состояние больного и привести к самым трагическим последствиям. Лихорадка денге не может передаваться от человека к человеку.



Лихорадка денге распространена в тропических и субтропических странах. Медики советуют при поездках в эти страны придерживаться следующих правил: использовать индивидуальные средства защиты от комаров: кремы, мази, гели, которые отпугивают насекомых; использовать сетки на окнах, дверных проемах, над кроватями, а во время прогулок в тропических лесах - одежду, плотно прилегающую к телу; обрабатывать помещения инсектицидами, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».