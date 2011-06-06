В Беларусь возвращается жара, синоптики передали штормовое предупреждение

Сегодня днем столбик термометра поднимется до +30, а в южных районах — до +32 градусов.

Нетипичная для начала лета жара сохранится и в течении недели. Днем воздух прогреется до 33 градусов. По-прежнему будет преобладать сухая погода. Лишь во вторник по западу, а в среду и четверг в отдельных районах страны возможны кратковременные дожди и грозы.

У многих людей в такую жару ухудшается самочувствие. Головокружение, усталость, переутомление и тошнота — признаки солнечного удара. В столичные больницы с подобными симптомами за последние дни обратилось пять человек. На самом деле таких случаев гораздо больше, но не все пострадавшие спешат за помощью к врачам.

Сильная жара может также спровоцировать рост ДТП. При ухудшении самочувствия сотрудники ГАИ рекомендуют водителям не продолжать движение. Ни в коем случае нельзя оставлять в закрытой машине малолетних детей — от духоты с ними может случиться обморок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».